Глава белорусского МИДа впервые с 2010 года поедет в Брюссель

Экс-главный помощник президента Беларуси Александра Лукашенко Владимир Макей был включен в "черный список" невъездных в ЕС белорусских чиновников после 2010 года, когда в стране произошли репрессии против оппозиционных кандидатов в президенты и их сторонников, пишет Радио Свобода.

Недавно ЕС снял визовые ограничения.

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Макея в Брюссель пригласили верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле. Они должны провести переговоры в рамках "Восточного партнерства".

Как известно, после протестов в 2010 году в Беларуси несколько кандидатов в президенты и других активистов оппозиции попали в тюрьмы. Поэтому ЕС ввел политические и экономические санкции против режима Лукашенко.