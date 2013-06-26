Эксперт уверен, что Ходорковский под амнистию не попадает

Так считает вице-президент "Деловой России"Андрей Назаров, принимавший участие в подготовке документов для амнистии бизнесменов, пишет РИА Новости.

"Есть три причины, по которым он (Ходорковский) не может попасть под амнистию: преступление должно быть совершено впервые, должен быть возмещен ущерб и исключается совокупность преступлений", - сказал Назаров.

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"Поэтому маловероятно, что его (Ходорковского) это коснется", - заключил вице-президент "Деловой России".

В свою очередь уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов сообщил журналистам, что в случае с Ходорковским и бывшим главой МФО "Менатеп"Платоном Лебедевым будет работать "спецкомиссия, которая будет давать юридическое заключение по конкретно этому делу".

Законопроект, внесенный во вторник в Госдуму, предполагает, что амнистированы будут впервые осужденные предприниматели, тогда как Ходорковский отбывает наказание уже по второму уголовному делу, пояснил он.

Согласно законопроекту, амнистировать предлагается осужденных по 27 статьям Уголовного кодекса. Одним из условий амнистии также является возмещение ущерба, нанесенного при совершении экономических преступлений.