Украинец, которого в Великобритании подозревали в терроризме, проходит как свидетель

Об этом говорится на сайте полиции Вест-Мидленда, сообщает ТСН.

"Второй мужчина был освобожден вчера вечером без предъявления ему обвинений. В данный момент он проходит по делу в качестве свидетеля", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля полиция Вест-Мидленда объявила об аресте двух украинцев в возрасте 22 и 25 лет. Их заподозрили в организации взрывов возле мечети в Бирмингеме. Позже стало известно, что задержанные стажировались в ІТ-компании Delcam. Как сообщили в компании, один из парней находился в Британии уже 4 месяца, а другой – только 2. Они познакомились на стажировке.

В то же время сегодня, 22 июля, ТСН сообщила, что полиция отпустила одного из украинцев, обвиняемых во взрывах вблизи мечетей.

На официальный запрос ТСН в полиции подтвердили, что двух украинцев 22 и 25 лет действительно допросили накануне в полицейском участке. Младшего отпустили, а старшего арестовали. Ему вменяют организацию терактов в трех городах на западе страны (Вулверхемптон, Типтон и Волсол), а также убийство 75-летнего мужчины.