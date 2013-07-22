Глава Туркмении поощрил правительство 10-дневным отпуском

Такое решение, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, было принято президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Я разрешаю руководителям всех министерств и отраслевых ведомств страны, а также всем присутствующим здесь руководителям взять отпуск с 21 по 31 июля", - заявил Бердымухамедов, объясняя это решение хорошими показателями социально-экономического развития страны за шесть месяцев года.

Решение главы государства касается не только членов правительства, но всего руководящего состава страны, который присутствовал на заседании правительства - начиная от вице-премьеров и кончая ректорами вузов и редакторами газет и журналов.

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Глава государства указал также, где могут отдохнуть туркменские руководители. "При желании можно отдохнуть в Авазе (побережье Каспия), "Арчмане", "Йылы суве", "Моллакаре" (бальнеологические курорты) или же других здравницах страны", - сказал президент на заседании правительства.

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По данным СМИ, сам глава государства отбыл в краткосрочный отпуск в Балканский велаят. Это область на туркменском побережье Каспия, где с 2007 года создается национальная туристическая зона Аваза - курорт мирового уровня.

Традиция предоставлять корпусу руководителей страны недельный или же десятидневный отпуск после уборки урожая хлеба была заложена в эпоху правления первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова. В Туркменистане не принято, чтобы чиновники проводили отпуск на зарубежных курортах. Туркменские руководители, как правило, отдыхают дома. Самым популярным местом отдыха в стране считается побережье Каспийского моря.