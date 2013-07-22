Патриарх Кирилл увидел в признании гей-браков предвестие конца света

Патриарх Московский Кирилл видит в признании западными государствами однополых союзов предвестие конца света.

Как сообщает радио «Свобода», он заявил об этом в воскресенье в Москве, после службы в Казанском соборе.

По словам Кирилла, необходимо «делать всё для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства».

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Иначе, по мнению предстоятеля РПЦ, «народ вступает на путь самоуничтожения».