Патриарх Кирилл увидел в признании гей-браков предвестие конца света
09:04, 22 июля 2013Мир
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Патриарх Кирилл видит в признании Западом однополых союзов предвестие конца света.
Патриарх РПЦ Кирилл призвал "изгонять грех"
Патриарх Московский Кирилл видит в признании западными государствами однополых союзов предвестие конца света.
Как сообщает радио «Свобода», он заявил об этом в воскресенье в Москве, после службы в Казанском соборе.
По словам Кирилла, необходимо «делать всё для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства».
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Иначе, по мнению предстоятеля РПЦ, «народ вступает на путь самоуничтожения».
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