Британская королева разрешила геям жениться
18:35, 17 июля 2013Мир
1035 0
В Великобритании легализованы однополые браки.
Скандальный закон получил королевскую санкцию
Закон о легализации однополых браков в Великобритании получил королевскую санкцию и вступил в силу.
Как передает РИА «Новости», накануне законопроект в окончательном виде был принят палатой общин британского парламента, за день до этого его одобрила палата лордов.
По теме: Парламент Коста-Рики случайно разрешил однополые браки для молодежи
В поддержку законопроекта выступили лидеры всех трех основных партий: Консервативной, Лейбористской и Либерально-демократической.
Первые церемонии бракосочетания однополых пар состоятся до лета 2014 года. Задержка объясняется необходимостью решить ряд бюрократических вопросов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter