Британская королева разрешила геям жениться

Закон о легализации однополых браков в Великобритании получил королевскую санкцию и вступил в силу.

Как передает РИА «Новости», накануне законопроект в окончательном виде был принят палатой общин британского парламента, за день до этого его одобрила палата лордов.

По теме: Парламент Коста-Рики случайно разрешил однополые браки для молодежи

В поддержку законопроекта выступили лидеры всех трех основных партий: Консервативной, Лейбористской и Либерально-демократической.

Первые церемонии бракосочетания однополых пар состоятся до лета 2014 года. Задержка объясняется необходимостью решить ряд бюрократических вопросов.