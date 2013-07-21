На выборах в Японии побеждает правящая коалиция

18:39, 21 июля 2013
Мир
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В Японии на выборах в верхнюю палату парламента побеждает правящая коалиция.

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» одерживает уверенную победу на выборах в верхнюю палату парламента Японии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию основных японских телеканалов по результатам exit polls.

По данным exit polls, проведенным телекомпанией NHK, правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" удалось получить 71 место в верхней палате, что в дополнение к 59 депутатам, которые не переизбираются в этом году, обеспечивает ей 130 мест, это на девять голосов больше, чем необходимо для получения большинства.

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На выборах была отмечена низкая активность избирателей: за два часа до закрытия участков проголосовало всего 32,64% граждан, имеющих право голоса, что на 6,96 процентных пункта ниже явки предыдущих выборов в верхнюю палату, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные министерства общенациональных дел.

Как сообщал УНИАН, половина состава верхней палаты японского парламента - 121 депутат - должны быть переизбраны на шесть лет. Каждые три года палата советников, общее число депутатов которой составляет 242 человека, обновляется наполовину. За 121 депутатское кресло боролись кандидаты от девяти партий.

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