На премьера Японии подал в суд его предшественник: за продолжительную критику

Экс-премьер также потребовал выплаты компенсации в размере 11 миллионов иен (110,5 тысячи долларов) и обнародования публичных извинений, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Jiji.

Недовольство японского политика вызвало содержание новостной рассылки на официальном сайте Синдзо Абэ, датированной 20 мая 2011 года. Тогда Абэ подверг жесткой критике действия Наото Кана по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке страны. В частности, в своей заметке он обвинил Кана в фабрикации некоторых фактов о решениях правительства по урегулированию возникшей ситуации.

Так, в статье отмечалось, что решение бывшего премьера Японии о начале закачки морской воды в первый и второй энергоблоки аварийной станции для охлаждения реакторов неоднократно получало самую положительную оценку. На самом же деле, подчеркивалось в статье, Кан принял решение о приостановке подачи морской воды на некоторое время.

"(Синдзо) Абэ игнорировал мои неоднократные просьбы исправить заметку и принести извинения. Он оставил статью даже во время предвыборной кампании в Верхнюю палату парламента. Его лживые обвинения порочат меня и наносят вред репутации Демократической партии Японии (ДПЯ) и правительству ДПЯ в то время", - подчеркнул Кан на пресс-конференции во вторник, добавив, что Абэ не имеет никаких оснований для обвинений.

Кроме выплаты компенсации и обнародования публичных извинений бывший японский премьер-министр требует, чтобы соответствующая заметка была размещена на официальном сайте Абэ на срок не менее двух лет.