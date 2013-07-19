Moody's объяснило, почему повысило прогноз для США

Moody's повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу США с "негативного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства. Сам рейтинг, выставленный на отметке Aaa, был подтвержден. Негативный прогноз по рейтингу американских долговых обязательств находился в силе с августа 2011 г.

Главным основанием для повышения прогноза по рейтингу стали усилия администрации Соединенных Штатов, направленные на борьбу с бюджетным дефицитом. Кроме того, эксперты Moody's приняли во внимание рост экономики США, который опережает другие государства, чьим облигациям присвоен рейтинг Aaa.

При анализе дефицита американского бюджета Moody's опиралось на данные внепартийного Бюджетного управления Конгресса. Они свидетельствуют, что уровень задолженности Соединенных Штатов к 2014 г. достигнет максимума по отношению к ВВП и составит 76%, однако затем начнет уменьшаться на 5% в год до 2018 г. При этом ВВП Соединенных Штатов в 2013 г. по усредненным прогнозам МВФ и Бюджетного управления конгресса должен вырасти на 1,6%, а в 2014-м - на 2,7%.

Отдельного внимания Moody's был удостоен доллар как главная мировая резервная валюта и долговые обязательства федерального Казначейства, которые остаются одними из наиболее безопасных способов вложения средств инвесторов по всему миру.

Основной уязвимостью для "стабильного" прогноза по американским долговым обязательствам в Moody's назвали вероятное замедление роста ВВП и возможный рост социальных расходов правительства в связи с медицинской реформой, передает РосБизнесКонсалтинг.