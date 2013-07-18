В Пентагоне говорят, что они не планируют обучать сирийских повстанцев

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Дэмпси.

"Не через министерство обороны. Другими способами, возможно другими странами", - сказал Дэмпси, отвечая на вопрос сенаторов, передает РИА Новости.

В то же время, по его словам, США нацелены на усиление противников президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, в Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. Президент США Барак Обама принял решение предоставить сирийской оппозиции военную помощь.