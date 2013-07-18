В Пентагоне говорят, что они не планируют обучать сирийских повстанцев
18:20, 18 июля 2013Мир
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Пентагон не планирует обучать вооруженных представителей сирийской оппозиции, ведущих борьбу против правительственных сил Башара Асада.
Пентагон не намерен учить противников Асада / Фото ru.wikipedia.org
Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Дэмпси.
"Не через министерство обороны. Другими способами, возможно другими странами", - сказал Дэмпси, отвечая на вопрос сенаторов, передает РИА Новости.
В то же время, по его словам, США нацелены на усиление противников президента Сирии Башара Асада.
Как сообщал УНИАН, в Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. Президент США Барак Обама принял решение предоставить сирийской оппозиции военную помощь.
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