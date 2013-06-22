«Друзья Сирии» договорились дать сирийским повстанцам оружие

18:14, 22 июня 2013
Мир
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"Друзья Сирии" договорились предоставить всю необходимую помощь сирийским повстанцам.

Сирийским повстаннцам дадут оружие

Группа "друзей Сирии" выступила за предоставление военной помощи сирийским повстанцам, которые ведут вооруженную борьбу с правительственными войсками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

О таком решении говорится в итоговом коммюнике участников министерской встречи по Сирии в Дохе.

"На встрече мы согласились предоставить в срочном порядке все необходимые материалы и оснащение оппозиции на местах. Вся военная помощь будет проходить через высший военный совет повстанцев", - говорится в сообщении "друзей Сирии".

Участники министерской встречи по Сирии в Дохе в субботу договорились также поддерживать проведение международной конференции по политическому урегулированию сирийского конфликта.

В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по данным ООН, погибли по меньшей мере 93 тысячи человек.

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