«Друзья Сирии» договорились дать сирийским повстанцам оружие

Группа "друзей Сирии" выступила за предоставление военной помощи сирийским повстанцам, которые ведут вооруженную борьбу с правительственными войсками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

О таком решении говорится в итоговом коммюнике участников министерской встречи по Сирии в Дохе.

"На встрече мы согласились предоставить в срочном порядке все необходимые материалы и оснащение оппозиции на местах. Вся военная помощь будет проходить через высший военный совет повстанцев", - говорится в сообщении "друзей Сирии".

Участники министерской встречи по Сирии в Дохе в субботу договорились также поддерживать проведение международной конференции по политическому урегулированию сирийского конфликта.

В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по данным ООН, погибли по меньшей мере 93 тысячи человек.