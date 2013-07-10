США больше не считают Мурси президентом Египта
США принимают как данность отстранение военными президента Египта Мухаммеда Мурси.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Джен Псаки.
"Народ Египта сказал свое слово. Работает переходное правительство... Очевидно, что он (Мурси) больше не исполняет обязанности", - сказала Псаки, отметив, что Мурси был свергнут неделю назад на фоне многомиллионных протестов.
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При этом, по ее словам, США не занимают какую-либо сторону в конфликте и работают со всеми сторонами, чтобы добиться демократических политических изменений в Египте.
Мурси был отстранен от власти военными на прошлой неделе после массовых выступлений египтян с требованием его отставки. Он находится на одном из объектов египетских вооруженных сил, где останется до передачи его дела в суд.