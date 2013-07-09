Wikileaks: Сноуден не принял предложения Венесуэлы о политубежище

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог Wikileaks в Twitter.

Представители сайта Wikileaks также заявляют, что "страны, имеющие отношение (к предоставлению убежища), выступят с заявлениями, когда наступит подходящее время, и если оно наступит".

Ранее во вторник в аккаунте Twitter главы комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова появилось сообщение, что Сноуден якобы дал согласие на предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о политическом убежище, но спустя полчаса это сообщение из микроблога исчезло. Пушков позднее пояснил, что эту информацию он узнал из выпуска теленовостей.

Напомним, в минувшее воскресенье глава венесуэльского МИД Элиас Хауа заявил, что власти Венесуэлы ждут в понедельник от Сноудена ответа на предложение о предоставлении убежища. Также президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что его страна получила прошение об убежище от Сноудена.