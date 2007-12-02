Пентагон готовится к сокращениям персонала и свертыванию баз

Задержки с бюджетным финансированием вынуждают Пентагон готовиться к сокращениям персонала и свертыванию работы военных баз, заявил в еженедельном субботнем радиообращении к нации президент США Джордж Буш.

"Официальные лица Пентагона недавно предупредили Конгресс, что продолжение задержки в финансировании наших войск скоро начнет наносить урон деятельности наших вооруженных сил" - сказал Буш.

По его словам, проект военного бюджета был направлен Белым домом в Конгресс еще в феврале, и "наши военные ждут эти средства уже много месяцев".

В бюджетный запрос включены ассигнования на боевые операции в Ираке и Афганистане, на обучение национальных вооруженных сил в этих странах, а также "деньги для разведывательных операций, необходимых для защиты наших солдат на поле боя", сказал президент США.

Министр обороны США Роберт Гейтс уже поставил Конгресс в известность о том, что для оплаты расходов по Ираку и Афганистану он переведет средства со счетов, предназначенных для другой деятельности, и что "другие деньги перебросить уже нельзя", сказал Буш.

"Он (Гейтс) отдал распоряжение сухопутным силам и войскам морской пехоты подготовить план по увольнению гражданских работников, разрыву контрактов и подготовке наших военных баз по всей стране к свертыванию операций", - сообщил глава Белого дома, призвав Конгресс США выделить необходимое финансирование Пентагону.

Утверждение оборонного бюджетного запроса президента для операций в Ираке и Афганистане задержано представителями Демократической партии, имеющими большинство в Конгрессе и настаивающими на том, чтобы любое выделение средств на военные операции в Ираке сопровождалось установлением сроков для вывода американских войск из этой страны.

Республиканские сторонники президента в Конгрессе выступают против этого требования, и в результате этой коллизии на протяжении последних месяцев ассигнования на войну в Ираке остаются фактически заблокированными.

Ассигнования предыдущего финансового года для операций в Ираке и Афганистане истекли 17 ноября и сейчас Пентагону приходится использовать средства регулярного военного бюджета на 2008 год, в который многие расходы по Ираку не заложены.

РИА "Новости"