Проснулся вулкан Попокатепетль (фото)

Вулкан Попокатепетль, второй по высоте в Мексике, утром 1 декабря проснулся и выбросил на высоту в 3000 метров пар и пепел, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

В последние тринадцать лет вулкан активизируется в декабре. На прошлой неделе над вулканом появился двухкилометровый столб дыма, однако пепла не выпало. В этот раз выпадение пепла на близлежащий город Пуэбла (Puebla) началось спустя несколько часов после выброса. Власти пока утверждают, что непосредственной угрозы для жителей окрестных населенных пунктов нет.

В 1994 году произошло крупное извержение вулкана. Доступ к нему в радиусе 12 километров был перекрыт военнослужащими.

Попокатепетль, чье название на языке ацтеков значит "Дымная гора", расположен в 55 километрах к юго-востоку от столицы страны, Мехико и в 45 километрах к юго-западу от города Пуэбла. Высота вулкана - 5452 метра над уровнем моря.

Геофизики утверждают, что некоторые вулканы способны к извержениям в сотни раз более мощным, чем известные до сих пор. Катаклизмы такого масштаба уже происходили на Земле - задолго до появления цивилизации. Ранее американские геологи обнаружили сравнительно неглубоко метровый слой вулканической золы в национальном парке Йеллоустоун (Yellowstone). Виновником его возникновения считают извержение исключительной силы, случившееся примерно 620 тысяч лет назад.

Последствия гигантского извержения подробно описаны в докладе, представленном рабочей группе по стихийным бедствиям при правительстве Великобритании. Большие территории оказываются погребены под слоем лавы, а выброшенные в атмосферу пыль и зола затрудняют доступ солнечных лучей к земной поверхности, что сказывается на глобальном климате. Так "сверхизвержение" вулкана Тоба на острове Суматра 74 тысячи лет назад привело к заметному похолоданию и гибели трех четвертей флоры Северного полушария.