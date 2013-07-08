Сторонники Мурси заявляют, что военные расстреляли участников мирных протестов

Еще несколько десятков демонстрантов получили ранения, заявили представители исламистского движения, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Подтвердить информацию о гибели демонстрантов из других источников пока не представляется возможным, отмечает агентство.

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«Братья-мусульмане» уже несколько суток проводят акции протеста у казарм Республиканской гвардии, на территории которых содержится бывший президент Мохаммед Мурси, отстраненный от власти военными 4 июля. Члены исламистского движения, поддерживающего Мурси, считают его законно избранным президентом и отказываются признать его смещение.

После отстранения Мурси от власти в разных частях Египта начались столкновения между сторонниками и противниками бывшего президента, в результате которых несколько десятков человек погибли, еще более двух тысяч получили ранения.

"Братья-мусульмане" уже заявляли о том, что военные якобы открыли огонь по демонстрантам, но вооруженные силы Египта резко опровергли то заявление.