Молдавские коммунисты объявили «бархатную революцию»

С соответствующим заявлением, выступил лидер партии, бывший президент Владимир Воронин в газете «Коммунист», передает Лента.ру.

«Время эмоций, сдобренных криками "Молдова—Молдова!", прошло. Наступает время трезвого расчета, тщательнейшей и всесторонней подготовки отставки правящего режима. Мы больше не угрожаем режиму "бархатной революцией". Мы приступаем к ее реализации», - говорится в обращении Воронина.

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Целью «революции» главный коммунист объявил отставку недавно сформированного правительства Юрия Лянкэ и проведение новых парламентских выборов. Нынешний кабмин Воронин обвинил в принятии решений «под диктовку Запада», а также в госизмене, которую коммунисты увидели в якобы готовящейся почве для признания Приднестровья.

Как именно коммунисты рассчитывают добиться смены «режима» уже нынешней осенью, не уточняется. О смене «режима» и «бархатной революции» молдавские коммунисты продолжают говорить в течение последних нескольких лет.