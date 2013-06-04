Конституционный суд Молдовы запретил запрещать коммунистическую символику

Конституционный суд (КС) Молдовы во вторник признал противоречащим основному закону страны решение парламента страны от 12 июля 2012 года о внесении поправок в закон о политических партиях, согласно которым в республике запрещается использование некоторых символов, в частности, серпа и молота, пишет РИА Новости.

За этот документ почти год назад проголосовали 53 депутата из 101, представлявших правящую в то время либерально-демократическую коалицию.

Партия коммунистов Молдовы (ПКРМ) 3 сентября прошлого года опротестовала закон о запрете коммунистической символики в Конституционном суде, однако рассмотрение данного дела затянулось вопреки законодательству, которое гласит, что любой поданный в КС запрос должен быть рассмотрен в течение шести месяцев. По мнению представителей ПКРМ, "запретив символику партии, зарегистрированной в Молдове, парламент нарушил главный закон страны и ограничил коммунистов в политической деятельности".

Против запрета коммунистической символики высказалась также и Венецианская комиссия, которая 11 марта этого года расценила принятый высшим законодательным органом Молдовы закон, как "нарушение европейских и демократических принципов".