Алексей Навальный выступил с последним словом в суде (видео)

О выступлении Навального, которому грозит 6 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Навальный сравнил судебный процесс с телевизионным сериалом, который подходит к концу. Акцент в своей речи он сделал на извинении перед директором ООО "Вятская лесная компания"Петром Офицеровым.

"Я хотел бы сейчас, стоя здесь, извиниться перед Петром Офицеровым и его семьей... Все понимают, что Офицеров здесь оказался совершенно случайно", - сказал Навальный.

Он вновь заявил, что ни в чем не виновен, а дело его - политическое.

По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области, в мае-сентябре 2009 года Навальный, вступив в сговор с директором ООО "Вятская лесная компания"Петром Офицеровым и гендиректором "Кировлеса"Вячеславом Опалевым, организовал хищении более 10 тысяч кубометров леса. За "организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере"Навальному грозит до десяти лет колонии.

В пятницу прокуратура попросила суд приговорить Навального к шести годам заключения, Офицерова к пяти годам и 1 миллион рублей штрафа для обоих. Отбывать наказание, по мнению прокуратуры, обвиняемые должны в колонии общего режима.