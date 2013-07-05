Прокурор просит посадить российского оппозиционера Навального на 6 лет

О такой просьбе прокурора в суде над российским оппозиционером сообщает РИА Новости со ссылкой на РАПСИ.

По мнению прокурора Сергея Богданова, наказание Навальный должен отбывать в изоляции.

Отбывать наказание Навальный и Офицеров, которого обвинение попросило приговорить к пяти годам заключения и также 1 миллиону рублей штрафа, должны в колонии общего режима, считает прокурор. "Это будет справедливо и соразмерно", - добавил Богданов.

"Все будет хорошо", - сказал журналистам Навальный в перерыве судебного заседания.

По версии следствия, работая советником губернатора Кировской области, в мае - сентябре 2009 года Навальный вступил в сговор с директором "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым и гендиректором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым и организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. За "организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере" Навальному может грозить до десяти лет колонии.