В России упразднили звание членкора академии наук

Депутаты Думы рассматривают в пятницу во втором чтении резонансный законопроект о реформе Российской академии наук (РАН). Как сообщает РИА Новости, поправка касается членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук.

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Председатель комитета ГД по науке Валерий Черешнев отметил, что на три года в РАН институт членов-корреспондентов сохранится. "Как он будет трансформирован - это будет решать общее собрание академии наук", - сказал он.