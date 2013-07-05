В России упразднили звание членкора академии наук
11:05, 05 июля 2013Мир
1063 0
Госдума РФ приняла поправку об упразднении звания члена-корреспондента академии наук, но нынешние члены-корреспонденты могут получить звание академиков в течение трех лет.
Депутаты Думы рассматривают в пятницу во втором чтении резонансный законопроект о реформе Российской академии наук (РАН). Как сообщает РИА Новости, поправка касается членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук.
По теме: В научные советы российского Сколково введут украинских представителей
Председатель комитета ГД по науке Валерий Черешнев отметил, что на три года в РАН институт членов-корреспондентов сохранится. "Как он будет трансформирован - это будет решать общее собрание академии наук", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter