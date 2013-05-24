В научные советы российского Сколково введут украинских представителей

Такое соглашение было достигнуто сегодня во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с делегацией фонда "Сколково", сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

"У научного совета достаточно квалификации, чтобы выбирать проекты, наиболее эффективные для экономики Украины и России. В связи с этим мы предлагаем представителям Украины войти в научный и индустриальный совет", - сказал вице-президент Российской академии наук Жорес Алферов.

Он отметил, что "Сколково" имеет хороший опыт коммерциализации проектов.

Академик отметил, что на сегодняшний день крайне важно развивать отечественное производство за счет собственных технологий и фактически отвоевывать внутренние рынки, "не догоняя, а опережая развитые страны".

В свою очередь Азаров назвал главной задачей превращать открытие в технологии, а передовые технологии – в бизнес. "Инновационные технологии должны стать основой экономики, а не зерно и металл", - отметил он.

Премьер напомнил, что правительство много сделало в направлении привлечения в Украину передовых мировых технологий и развития собственных. В частности, сказал он, этому способствуют нормы Налогового кодекса, которые освобождают от налогообложения средства для модернизации производств.

"Сколково" - это не территория, а идеология. Для нас чрезвычайно важно, как реализовать в Украине эту идеологию. А поэтому нам необходимо вместе работать. Наука не имеет границ. И самое главное, что украинская и российская наука очень тесно связаны", - сказал Азаров.

Алферов напомнил, что он часто цитирует слова Азарова с их встречи о том, что "ВВП на душу населения нельзя поднять за счет увеличения производства зерна и металла, а только за счет внедрения инновационных технологий".

*** "Сколково" - научно-технологический инновационный комплекс в Москве по разработке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время в России сооружаемый "с нуля" наукоград. В комплексе обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.