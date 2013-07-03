В Греции произошло землетрясение
17:51, 03 июля 2013Мир
1086
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Землетрясение было сильным
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Греции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным службы, очаг залегал на глубине 6,7 километра. Эпицентр располагался в трех километрах к северо-востоку от города Эани на севере страны.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter