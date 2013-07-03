В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Греции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным службы, очаг залегал на глубине 6,7 километра. Эпицентр располагался в трех километрах к северо-востоку от города Эани на севере страны.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.