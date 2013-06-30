В Каире тысячи людей собираются на антипрезидентскую акцию протеста
Тысячи людей собираются на площади Тахрир в Каире, чтобы принять участие в массовой акции протеста с требованием отставки президента Египта Мохаммеда Мурси.
30 июня исполняется год как Мохаммед Мурси находится на посту президента Египта.
Противники президента считают его пребывание на посту нелегитимным. Они обвиняют Мурси в неспособности решить экономические проблемы страны и проблемы с безопасностью граждан.
Сторонники Мурси также планируют провести акции.
В пятницу, 28 июня, во время столкновений между сторонниками и противниками президента в Египте погибли три человека, среди которых один американец.
Вашингтон призвал американцев воздержаться от поездок в Египет. Власти Великобритании просят своих граждан "избегать любых демонстраций и массовых скоплений людей". О ситуации в Египте своим гражданам сообщила Франция.
Петиция о выборах
Протестующие недовольны политикой президента и движения "Братья-мусульмане".
Оппозиция собрала более 22 миллионов подписей с требованием проведения досрочных выборов президента. Всех, кто подписался под петицией, призвали выйти на воскресный протест в Каире.
Сбор подписей организовало общественное движение Tamarod ("Восстание"), объединившее либеральные и светские оппозиционные группы, в частности Национальный фронт спасения.
Однако в протестах принимают участие и многие простые жители Египта, которым не нравится политика Мохаммеда Мурси.
Протестующие планируют пройти маршем от площади Тахрир к президентскому дворцу.
Ханан Бакр специально приехал из города Дубай, где он живет, чтобы принять участие в воскресной акции протеста.
"Я надеюсь оставаться на улице, пока не будет свергнут режим" Братьев-мусульман ", - сказал он.
Кровопролитие
Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Южной Африке, призвал все конфликтующие стороны проявить сдержанность и воздержаться от насилия.
В пятницу двое мужчин, в том числе гражданин Соединенных Штатов Эндрю Почтер, погибли в городе Александрия в ходе штурма местного отделения партии "Братья-мусульмане".
Почтер, обучавший египетских детей английскому языку и сам изучавший арабский, был убит, когда попытался снять происходящее на мобильный телефон. По словам родственников, его зарезал ножом одним из демонстрантов.
Еще один мужчина был застрелен, также в Александрии, и еще один - журналист - погиб при взрыве в Порт-Саиде.
Президент Мурси предложил демонстрантам переговоры, но лидеры оппозиции отказались и вновь потребовали отставки главы государства.
Мохаммед Мурси, пришедший к власти при поддержке "Братье-мусульман" стал первым в Египте президентом-исламистом. 30 июня 2012 года он победил на выборах, которые были признаны международным сообществом честными и свободными.
Однако первый год правления президента был омрачен постоянными акциями протеста и ухудшением экономической ситуации.