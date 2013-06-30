В Каире тысячи людей собираются на антипрезидентскую акцию протеста

30 июня исполняется год как Мохаммед Мурси находится на посту президента Египта.

Противники президента считают его пребывание на посту нелегитимным. Они обвиняют Мурси в неспособности решить экономические проблемы страны и проблемы с безопасностью граждан.

Сторонники Мурси также планируют провести акции.

В пятницу, 28 июня, во время столкновений между сторонниками и противниками президента в Египте погибли три человека, среди которых один американец.

Вашингтон призвал американцев воздержаться от поездок в Египет. Власти Великобритании просят своих граждан "избегать любых демонстраций и массовых скоплений людей". О ситуации в Египте своим гражданам сообщила Франция.

Петиция о выборах

Протестующие недовольны политикой президента и движения "Братья-мусульмане".

Оппозиция собрала более 22 миллионов подписей с требованием проведения досрочных выборов президента. Всех, кто подписался под петицией, призвали выйти на воскресный протест в Каире.

Сбор подписей организовало общественное движение Tamarod ("Восстание"), объединившее либеральные и светские оппозиционные группы, в частности Национальный фронт спасения.

Однако в протестах принимают участие и многие простые жители Египта, которым не нравится политика Мохаммеда Мурси.

Протестующие планируют пройти маршем от площади Тахрир к президентскому дворцу.

Ханан Бакр специально приехал из города Дубай, где он живет, чтобы принять участие в воскресной акции протеста.

"Я надеюсь оставаться на улице, пока не будет свергнут режим" Братьев-мусульман ", - сказал он.

Кровопролитие

Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Южной Африке, призвал все конфликтующие стороны проявить сдержанность и воздержаться от насилия.

В пятницу двое мужчин, в том числе гражданин Соединенных Штатов Эндрю Почтер, погибли в городе Александрия в ходе штурма местного отделения партии "Братья-мусульмане".

Почтер, обучавший египетских детей английскому языку и сам изучавший арабский, был убит, когда попытался снять происходящее на мобильный телефон. По словам родственников, его зарезал ножом одним из демонстрантов.

Еще один мужчина был застрелен, также в Александрии, и еще один - журналист - погиб при взрыве в Порт-Саиде.

Президент Мурси предложил демонстрантам переговоры, но лидеры оппозиции отказались и вновь потребовали отставки главы государства.

Мохаммед Мурси, пришедший к власти при поддержке "Братье-мусульман" стал первым в Египте президентом-исламистом. 30 июня 2012 года он победил на выборах, которые были признаны международным сообществом честными и свободными.

Однако первый год правления президента был омрачен постоянными акциями протеста и ухудшением экономической ситуации.

ВВС Україна