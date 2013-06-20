В Китае взорвался ресторан: погибли двое человек, 150 ранены

09:41, 20 июня 2013
Мир
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В результате взрыва в ресторане, расположенном в провинции Шаньси (Северный Китай) погибли двое человек, 150 человек ранены.

Пожар, взрыв. Фото: ТСН

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В качестве основной причины случившегося властями рассматривается утечка бытового газа, приведшая к серии детонаций. Среди пострадавших - как местные жители, так и пожарные, которые проводили спасательную операцию в момент последнего взрыва. В результате ЧП повреждены машины трех пожарных расчетов, окрестности усыпаны осколками выбитых стекол.

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Власти продолжают выяснять причины инцидента, ведутся спасательные работы.

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