В Китае взорвался ресторан: погибли двое человек, 150 ранены
09:41, 20 июня 2013Мир
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В результате взрыва в ресторане, расположенном в провинции Шаньси (Северный Китай) погибли двое человек, 150 человек ранены.
Среди пострадавших - местные жители и пожарные. Фото: ТСН
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В качестве основной причины случившегося властями рассматривается утечка бытового газа, приведшая к серии детонаций. Среди пострадавших - как местные жители, так и пожарные, которые проводили спасательную операцию в момент последнего взрыва. В результате ЧП повреждены машины трех пожарных расчетов, окрестности усыпаны осколками выбитых стекол.
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Власти продолжают выяснять причины инцидента, ведутся спасательные работы.
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