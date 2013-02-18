Милиция: от взрыва в киевском ресторане пострадали 11 его работников

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как напомнили в милиции, 17 февраля в 15.18 по спецлинии «102» поступило сообщение о возникновении пожара в результате взрыва в ресторане по ул. Б.Васильковская, 23 (ресторан «Апрель» - УНИАН).

Предварительной проверкой установлено, что приблизительно в 15.10 в подвальном помещении 5-этажного дома (2-5 этажи жилые квартиры), где расположена кухня и складские помещения ресторана, произошел взрыв газового баллона с последующим горением. В 15.35 пожар был ликвидирован.

Согласно показаниям очевидцев, на момент взрыва в помещении ресторана посетителей заведения не было, находился только обслуживающий персонал. От взрыва пострадали 11 работников ресторана. Они с разными телесными повреждениями, в том числе с ожогами тела разной степени, были госпитализированы в медицинские заведения города.

В результате взрыва повреждено около 130 кв. м перекрытия между подвальным помещением и первым этажом, частично повреждены несколько не несущих перегородок в подвале, говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского райуправления ГУМВД Украины в Киеве происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1. ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда служебным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего). Начато досудебное следствие.