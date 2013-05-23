Министр обороны РФ: Ядерное оружие остается сдерживающим фактором

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на международной конференции «Военные и политические аспекты европейской безопасности».

«Вероятность развязывания глобальной ядерной войны или ядерного конфликта в Европе существенно снизилась, при этом значение ядерного оружия как инструмента сдерживания и поддержания стратегического баланса сил сохраняется», - сказал Шойгу.

По его словам, научно-технический прогресс ведет к тому, что все большую роль начинает играть высокоточное оружие и нестратегическая противоракетная оборона, беспилотные летательные аппараты, роботизированные системы ведения боевых действий.

По теме: Путин - о ядерной угрозе: Чернобыль покажется детской сказкой

Шойгу подчеркнул, что такие средства не учитываются в действующих механизмах обеспечения военной безопасности.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что в свое время США и СССР, а потом его правопреемник Россия приняли целый пакет договоренностей по сокращению ядерного вооружения.

В то же время, по его словам, процесс ядерного разоружения не может оставаться бесконечно только двухсторонним.

«В современных условиях становится актуальным вопрос об обязательствах других членов ядерного клуба не наращивать свои ядерные вооружения. Мы приветствуем односторонние шаги Великобритании и Франции по ограничению своих ядерных вооружений», - сказал Герасимов.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2011 года на то время начальник Генштаба РФ Николай Макаров заявил, что возрос риск локальных конфликтов на российских границах, в которых может использоваться ядерное оружие.

«Попытки есть, серьезные, втянуть в Североатлантический альянс Украину и Грузию. Что происходит у нас на сопредельных границах с Российской Федерацией, вы прекрасно знаете. Если все это суммировать, можно сказать, что риск втягивания РФ в различные локальные вооруженные конфликты практически по всему периметру границы резко увеличился», - сказал начальник Генштаба РФ.

«При определенных условиях мы не исключаем, что локальные и региональные конфликты могут перейти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия», - добавил Макаров.

3 апреля 2012 года на то время Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не собирается отказываться от ядерного оружия.

«Применять мы его не собираемся, но пусть оно будет. Потому что у нас большая страна, сложная страна, ее нужно уметь ценить и охранять», - сказал Медведев.