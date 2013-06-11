Беспорядки в Стамбуле вспыхнули с новой силой
22:44, 11 июня 2013Мир
1794 0
Вечером демонстранты попытались прорвать оцепление площади Таксим.
Беспорядки в Стамбуле продолжаются / Фото з Twitter
Как сообщают Вести со ссылкой на телеканал "Россия 24", турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих на площади. Ранее сообщалось, что спецназ вытеснил их с площади Таксим, но с наступлением ночи демонстранты получили подкрепление.
На фотографиях с мест событий видны всполохи от файеров и коктейлей Молотова. В результате столкновений с полицией на центральных улицах снова появились пострадавшие.
Выступления в Турции начались в конце мая с акции против реконструкции парка Гези рядом с площадью Таксим в европейской части Стамбула. Вскоре география протестов расширилась, а лозунги стали более радикальными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter