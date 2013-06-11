Беспорядки в Стамбуле вспыхнули с новой силой

Как сообщают Вести со ссылкой на телеканал "Россия 24", турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих на площади. Ранее сообщалось, что спецназ вытеснил их с площади Таксим, но с наступлением ночи демонстранты получили подкрепление.

На фотографиях с мест событий видны всполохи от файеров и коктейлей Молотова. В результате столкновений с полицией на центральных улицах снова появились пострадавшие.

Выступления в Турции начались в конце мая с акции против реконструкции парка Гези рядом с площадью Таксим в европейской части Стамбула. Вскоре география протестов расширилась, а лозунги стали более радикальными.