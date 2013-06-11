Спецназ разгоняет демонстрантов в Стамбуле, применяя слезоточивый газ

Как сообщает Associated Press, полицейские уже преодолели баррикады. Они применили слезоточивый газ.

Полицейские действуют под прикрытием бронетехники. Они окружили площадь и заблокировали все выходы с нее.

Reuters сообщает, что на площади находились небольшие группы протестующих. Они стали закидывать полицейских «коктейлями Молотова», передает телеканал «Аль-Джазира». В прямом эфире телеканала показали, как полицейские применили против протестующих водометы.

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Ранее премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал встретиться с митингующими и обсудить их требования. Губернатор Стамбула, в свою очередь, извинялся за излишне жесткие действия полиции.

Протесты в Турции начались после того, как власти разогнали мирные выступления против реконструкции площади Таксим и прилегающего к ней парка Гези. Вскоре волнения охватили многие крупные города страны, а протестующие стали требовать в том числе и отставки премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лента.ру