В Тбилиси «заминировали» улицу Шевченко
21:40, 10 июня 2013Мир
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В полицию Тбилиси позвонили представители одной из организаций, расположенных на улице Шевченко, и сообщили о "странных сумках" у одного из зданий.
Силовиков на ул. Шевченко вызвали из-за странных сумок /Фото: interpressnews.ge
По информации Министерства внутренних дел Грузии, правоохранители сразу прибыли на улицу Шевченко после этого звонка, пишет ИнтерпрессНьюс.
Как заявила руководитель службы по связям с общественностью МВД Нино Гиоргобиани, звонящий сообщил, что у здания офиса на улице Шевченко обнаружены подозрительные сумки.
Но оказалось, что тревога была ложной. В обнаруженных сумках оказались неопасные для общества предметы: одежда и книги.
Саперы покинули место проишествия. Вскоре на улице Шевченко возобновили движение транспорта.
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