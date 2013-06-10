В Тбилиси «заминировали» улицу Шевченко

21:40, 10 июня 2013
Мир
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В полицию Тбилиси позвонили представители одной из организаций, расположенных на улице Шевченко, и сообщили о "странных сумках" у одного из зданий.

Силовиков на ул. Шевченко вызвали из-за станных сумок /Фото: interpressnews.ge

По информации Министерства внутренних дел Грузии, правоохранители сразу прибыли на улицу Шевченко после этого звонка, пишет ИнтерпрессНьюс.

Как заявила руководитель службы по связям с общественностью МВД Нино Гиоргобиани, звонящий сообщил, что у здания офиса на улице Шевченко обнаружены подозрительные сумки.

Но оказалось, что тревога была ложной. В обнаруженных сумках оказались неопасные для общества предметы: одежда и книги.

Саперы покинули место проишествия. Вскоре на улице Шевченко возобновили движение транспорта.

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