В Грузии после гибели 6 солдат активисты требуют вывести войска из Афганистана (фото)

Акцию организовала неправительственная организация "Клуб молодых политологов". Участники акции собрались в связи с проведением встречи, посвященной вопросам сотрудничества НАТО и Грузии, сообщают Новости Грузии.

Как заявил журналистам представитель НПО "Клуб молодых политологов" Георгий Мдивани, вступление Грузии в НАТО пока является лишь предметом политической спекуляции.

"Мы собрались здесь, так как тут проходит церемония закрытия "Недели НАТО в Грузии". Мы требуем больше конкретики от НАТО - нам и общественности неизвестно, когда Грузия получит МАР, или как альянс и сотрудничество с ним помогут решить проблемы конфликтов в Абхазии и Южной Осетии", - заявил Мдивани.

"Мы требуем немедленного вывода наших войск из Афганистана, где Грузия уже потеряла 29 человек. В процентном соотношении это самый высокий показатель среди других стран, участвующих в операции", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Афганистане при нападении террористов погибло шестеро грузинских военных, служивших в составе международных сил содействия безопасности ISAF в Афганистане.