Во Франции горела АЭС
21:09, 07 июня 2013Мир
890 0
На французской АЭС "Каттеном" тушили пожар.
Во Франции горела АЭС
Возгорание было быстро ликвидировано, но из-за него образовалось много дыма.
Инцидент произошел на атомной станции в северо-восточной части страны, - сообщает Росбалт. Отмечается, что пламя не добралось до ядерных установок — пожар возник на территории, где размещается турбина и генератор.
ЧП не принесет никаких последствий для населения, заявили в дирекции АЭС.
Всего на электростанции четыре энергоблока, построенных между 1979 и 1991 годами. В результате происшествия один из блоков был временно отключен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter