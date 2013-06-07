Во Франции горела АЭС

Возгорание было быстро ликвидировано, но из-за него образовалось много дыма.

Инцидент произошел на атомной станции в северо-восточной части страны, - сообщает Росбалт. Отмечается, что пламя не добралось до ядерных установок — пожар возник на территории, где размещается турбина и генератор.

ЧП не принесет никаких последствий для населения, заявили в дирекции АЭС.

Всего на электростанции четыре энергоблока, построенных между 1979 и 1991 годами. В результате происшествия один из блоков был временно отключен.