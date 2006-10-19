В Нашей Украине обиделись за ”взрослого мальчика”
Обобщили вплоть до информационной войны
Руководитель аналитического департамента партии “Народный Союз Наша Украина”, член совета партии Анатолий ЛУЦЕНКО не исключает, что против НСНУ ведется системная информационная война, и считает некорректными высказывания народного депутата Алексея КУЧЕРЕНКО, в частности, его высказывания о “взрослом мальчике” Романе БЕССМЕРТНОМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, по словам А.ЛУЦЕНКО, “КУЧЕРЕНКО всегда принимал участие во всех заседаниях политсовета партии, членом которого он является, а также в заседаниях фракции “Наша Украина”. Потому он несет ответственность за все решения, которые принимались на заседаниях политсовета и фракции. Тем более, что с его стороны никогда не звучало никаких возражений по поводу решений, которые принималось на этих заседаниях”.
“Потому довольно странно выглядят такие заявления Алексея КУЧЕРЕНКО в канун партийного съезда. Отчетно-выборный по своей форме, съезд предусматривает переизбрание руководящих органов партии, - отметил руководитель аналитического департамента. - Создается впечатление, что против партии “Наша Украина”, в первую очередь, против ее единства, ведется системная информационная война. Часто ее участниками – вольно или не вольно - становятся и народные депутаты, и отдельные члены партии, и эфемерные анонимные источники”.
А.ЛУЦЕНКО как руководитель аналитического департамента партии “Наша Украина” обратился к своим однопартийцам с призывом не становиться заложниками разрушительных внешних информационных схем.
Как сообщал УНИАН, сегодня А.КУЧЕРЕНКО высказался за смену руководства НСНУ и среди кандидатов назвал министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, председателя исполкома НСНУ Николая КАТЕРИНЧУКА и первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА.
По его мнению, лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ также может остаться в руководстве, если согласится с тем, что нужны новые подходы, ведь «он молод, ему 40 лет, еще можно попробовать измениться». А.КУЧЕРЕНКО отметил, что для Р.БЕССМЕРТНОГО наступает момент истины. «Он взрослый мальчик, пускай делает выводы», - добавил он.