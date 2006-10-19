В Нашей Украине обиделись за ”взрослого мальчика”

Руководитель аналитического департамента партии “Народный Союз Наша Украина”, член совета партии Анатолий ЛУЦЕНКО не исключает, что против НСНУ ведется системная информационная война, и считает некорректными высказывания народного депутата Алексея КУЧЕРЕНКО, в частности, его высказывания о “взрослом мальчике” Романе БЕССМЕРТНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, по словам А.ЛУЦЕНКО, “КУЧЕРЕНКО всегда принимал участие во всех заседаниях политсовета партии, членом которого он является, а также в заседаниях фракции “Наша Украина”. Потому он несет ответственность за все решения, которые принимались на заседаниях политсовета и фракции. Тем более, что с его стороны никогда не звучало никаких возражений по поводу решений, которые принималось на этих заседаниях”.

“Потому довольно странно выглядят такие заявления Алексея КУЧЕРЕНКО в канун партийного съезда. Отчетно-выборный по своей форме, съезд предусматривает переизбрание руководящих органов партии, - отметил руководитель аналитического департамента. - Создается впечатление, что против партии “Наша Украина”, в первую очередь, против ее единства, ведется системная информационная война. Часто ее участниками – вольно или не вольно - становятся и народные депутаты, и отдельные члены партии, и эфемерные анонимные источники”.

А.ЛУЦЕНКО как руководитель аналитического департамента партии “Наша Украина” обратился к своим однопартийцам с призывом не становиться заложниками разрушительных внешних информационных схем.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.КУЧЕРЕНКО высказался за смену руководства НСНУ и среди кандидатов назвал министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, председателя исполкома НСНУ Николая КАТЕРИНЧУКА и первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА.

По его мнению, лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ также может остаться в руководстве, если согласится с тем, что нужны новые подходы, ведь «он молод, ему 40 лет, еще можно попробовать измениться». А.КУЧЕРЕНКО отметил, что для Р.БЕССМЕРТНОГО наступает момент истины. «Он взрослый мальчик, пускай делает выводы», - добавил он.