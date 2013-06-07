Эксперт: Развод Путина стал уступкой общественности

Так прокомментировал корреспонденту Росбалта заявление о разводе в семье Путиных научный руководитель петербургского Агентства социальной информации Роман Могилевский.

"Поводом к такому заявлению были, возможно, две основных причины: какие-то личные моменты, вынудившие его пойти на этот шаг, а также напряжение вокруг его фигуры, нарастающее в определенных кругах, и в первую очередь в кругах московской интеллигенции, — считает Роман Могилевский. — Вероятно, признание — это самое простое, в чем можно было пойти навстречу недовольной общественности, своего рода намек, что от чего-то он готов отступить".

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По мнению ученого, в данной ситуации объявление себя обычным человеком с обычными человеческими проблемами — это нормальный и оптимальный на сегодня вариант.

"До сих пор складывался образ безгрешного человека без эмоций и чувств. Но есть вещи, которые скрыть невозможно. И поэтому какие-то позиции пришлось сдать", — считает социолог.