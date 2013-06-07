Сербия благодарит Украину за миротворцев в Косово

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Сербии Томислав Николич заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Николич поблагодарил Президента Украины за принципиальное отношение к вопросу Косово и Метохии и поддержку целостности и суверенитета Сербии.

«Мы особо ценим то, что получили подтверждение, что украинский миротворческий контингент продолжит свою работу в Косово и Метохии», - отметил Николич.

Справка УНИАН. Подразделения Вооруженных сил Украины выполняют миротворческие задачи в Косово с 1 сентября 1999 года.