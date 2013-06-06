Ветер сорвал крышу VIP-зала аэропорта в Ереване (фото)
18:50, 06 июня 2013Мир
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Сильный ветер сорвал крышу VIP-зала ереванского аэропорта «Звартноц».
В Ереванском аэропорту сорвало крышу / Фото: lragir.am
Сигнал о происшествии поступил днем 6 июня, пишут Новости Армении.
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, ветер сорванную крышу опрокинул на припаркованные возле аэропорта в Ереване машины.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На место происшествия направлен отряд спасателей.
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