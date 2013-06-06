Военнослужащий США избежал смертной казни за убийство 16 человек

Военный судья, рассматривающий дело американского старшего сержанта Роберта Бейлса, обвиняемого в убийстве 16 мирных афганцев, принял его признание в преступлении. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Таким образом, судья одобрил сделку со следствием, на которою пошел подсудимый, что позволит тому избежать высшей меры наказания — смертной казни.

Теперь максимальное наказание, которое грозит Бейлсу — пожизненное заключение без права на помилование. Суд над старшим сержантом начнется 19 августа.

39-летний Роберт Бейлс обвиняется в том, что в марте 2012 года напал на жителей двух деревень, расположенных в окрестностях военной базы в афганской провинции Кандагар, где он проходил службу. По версии следствия, военнослужащий заходил в дома и стрелял по спящим там людям. Жертвами преступления стали 16 человек, в основном женщины и дети.

Сержант не смог объяснить свои мотивы, сославшись на то, что плохо помнит, что делал. Защита Бейлса указывает на то, что он находился уже в четвертой военной командировке, в которую его направили несмотря на серьезные ранения, полученные им ранее в Ираке. В ходе следствия у него было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

Убийство мирных жителей вызвало волну протестов как в Афганистане, так и в других странах мира. Пентагон признал свою ответственность за произошедшее и выплатил компенсации семьям погибших.