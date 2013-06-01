Мэр Махачкалы задержан по подозрению в убийстве следователя

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Владимира Маркина.

"Тридцать первого мая возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Махачкалы Саида Джапаровича Амирова по факту организации им убийства в декабре 2011 года и.о. руководителя следственного отдела СК России по Советскому району города Махачкалы Арсена Гаджибекова", - сообщил Маркин. По его словам, вместе с мэром задержано еще более 10 его соучастников. Следователи проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений

"В настоящий момент Амиров задержан и этапирован в Москву. Его причастность к совершенному преступлению и задержание стало результатом тщательно спланированной, кропотливой и профессиональной работы следователей СК РФ и оперативных сотрудников ФСБ России", - добавил он.

Расследование уголовного дела в отношении Амирова поручено Главному следственному управлению СК России.

Начальник следственного отдела по Советскому району Махачкалы Арсен Гаджибеков был расстрелян в декабре 2011 года. Он участвовал в раскрытии ряда тяжких преступлений, в том числе теракта в Кизляре в 2010 году, когда десять человек погибли, а еще 270 пострадали.