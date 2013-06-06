Германия надеется, что Украина выполнит все условия ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на конференции “Роль аккредитации и метрологии для украинской промышленности и торговли” сегодня в Киеве.

“Германия очень надеется, что Украина выполнит все условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре этого года и для улучшения отношений с ЕС”, - сказал посол.

По теме: Посол Великобритании советует Украине «очень серьезно постараться»

По его словам, 2013 год для Украины является решающим, когда ей необходимо принять стратегическое решение - сможет ли она подписать Соглашение об ассоциации в ноябре этого года в Вильнюсе.

“Германия, как и другие страны ЕС, полностью готова поддержать Украину на пути в Вильнюс”, - заверил посол.