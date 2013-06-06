Германия надеется, что Украина выполнит все условия ЕС
Посол Германии в Украине Кристофер Вайль надеется, что Украина выполнит все условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на конференции “Роль аккредитации и метрологии для украинской промышленности и торговли” сегодня в Киеве.
“Германия очень надеется, что Украина выполнит все условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре этого года и для улучшения отношений с ЕС”, - сказал посол.
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По его словам, 2013 год для Украины является решающим, когда ей необходимо принять стратегическое решение - сможет ли она подписать Соглашение об ассоциации в ноябре этого года в Вильнюсе.
“Германия, как и другие страны ЕС, полностью готова поддержать Украину на пути в Вильнюс”, - заверил посол.