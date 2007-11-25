В воскресенье в Москве пройдет 21 митинг

На воскресенье, 25 ноября, в центральной части Москвы запланирован 21 митинг различных общественных организаций. В связи с мероприятиями московская милиция рекомендует водителям, паркующим свои машины в центре города, освободить стоянки, чтобы их автомобили не эвакуировали.

Сама милиция переведена на усиленный режим, сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы. Для обеспечения порядка в центральной части города будут задействованы почти 3,7 тысячи милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД РФ. Контроль при въезде в город усилен.

Самые масштабные акции пройдут на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере. В других частях города соберутся сторонники различных политических партий, а также поклонники президента РФ Владимира Путина.

Лента.ру