ФСБ предупредила спецслужбы ФРГ об угрозе теракта во время финала Лиги Чемпионов

Информация об угрозе терактов в Германии во время массовых мероприятий, связанных с финалом Лиги чемпионов, поступила немецким силовикам от российской Федеральной службы безопасности, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на сайт вещательной корпорации Suedwestrundfunk (SWR).

Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет в субботу вечером на лондонском стадионе "Уэмбли". В нем впервые в истории Лиги чемпионов сыграют две немецкие команды - мюнхенская "Бавария"и дортмундская "Боруссия". В центре столицы Германии будет открыта специальная зона для болельщиков, так называемая "фанатская миля", где под открытым небом можно будет на больших экранах посмотреть финал турнира. Такие массовые просмотры будут организованы и в других немецких городах, в том числе в Мюнхене и Дортмунде.

Ранее в субботу интернет-издание Spiegel-Online сообщило, что Федеральное управление уголовной полиции ФРГ располагает данными об угрозе терактов в Германии во время массовых мероприятий, связанных с финалом Лиги чемпионов. По данным новостного портала, подрывы бомб в местах массового скопления людей замышляют радикальные исламисты.

Как стало известно SWR, информацию об угрозе терактов в Германии силовики получили от своих коллег из ФСБ. Российская спецслужба даже передала данные о конкретном человеке, который может быть причастен к подготовке террористической атаки. Федеральное управление уголовной полиции ФРГ уже установило его личность.

О том, насколько серьезно силовики восприняли предупреждение от российских коллег, свидетельствует то обстоятельство, что шеф федерального управления уголовной полиции Германии Йорг Цирке (Joerg Ziercke) лично встретился с федеральным и земельными министрами внутренних дел и проинформировал их об угрозе терактов, добавляет SWR.

Сотрудники правоохранительных органов намерены усилить меры безопасности на мероприятиях, посвященных финалу Лиги чемпионов. Особенно это касается "фанатских миль"в Берлине, Мюнхене и Дортмунде.