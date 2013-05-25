Теракт в Махачкале: смертница подорвалась у здания МВД Дагестана

Как сообщает РИА Новости, это второй крупный теракт в центре столицы Дагестана за неделю - в понедельник два взрыва прогремели у здания управления ФССП по республике, погибли 4 человека и около 50 получили ранения.

После произошедшего в понедельник двойного теракта, когда более мощную бомбу привели в действие только после того, как на месте первого взрыва собрались люди, силовики тщательно проверили территорию.

"Кинологи и взрывотехники тщательно проверяют прилегающую территорию на предмет взрывчатых веществ", - рассказал представитель регионального МВД.

По последним данным, число раненных достигло 12 человек, среди них пять полицейских. Первые сообщения о том, что среди пострадавших могут быть дети, были вскоре опровергнуты.

В тяжелом состоянии находятся двое полицейских, одного из которых вначале по ошибке приняли за погибшего.

"Один из полицейских находился рядом с эпицентром взрыва и получил очень тяжелые ранения, поэтому вначале решили, что он погиб, однако потом медики обнаружили у него признаки жизни. Сейчас он находится в реанимации", - рассказал представитель МВД республики.

По предварительным данным, взорвалась террористка-смертница. Ее личность пока не установлена, но силовики предполагают, что она являлась женой одного из боевиков.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что взрыв засняли камеры видеонаблюдения, установленные на здании МВД, а также на здании, распложенном рядом. "Если личность смертницы не удастся установить по записи, то ее личность будет установлена по результатам экспертизы ДНК", - уточнил источник.

МВД уточнило, что взрыв произошел в 100 метрах от здания МВД и не нанес ему никаких повреждений.

"Целью смертницы было посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в частности, на наряд полиции, который нес службу в этом районе", - сказал собеседник агентства.

МЧС России отчиталось о готовности направить в Махачкалу самолет для эвакуации на лечение в московские клиники пострадавших при взрыве.

"В готовности к вылету находится самолет Ил-76, оборудованный медицинскими модулями, с врачами на борту", - сообщила официальный представитель МЧС России Ирина Россиус.

По ее словам, в случае необходимости наиболее пострадавших могут доставить на лечение в Москву.