СМИ: Боевики группировки «Хезболла» штурмуют города на стороне войск Асада
В Сирии боевики радикальной ливанской группировки «Хезболла» присоединились к войскам Башара Асада в борьбе за контролируемые повстанцами города.
Правительственные силы и шиитские боевики «Хезболлы» пытаются захватить населенный преимущественно суннитами город Кусейр, расположенный неподалеку от ливанской границы, сообщает Радио Свобода.
Правительственные войска используют во время осады артиллерию и боевые самолеты.
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Оппозиционный Сирийский центр защиты прав человека сообщает, что уже погибло по меньшей мере 52 человека. По сообщениям очевидцев, лояльные Асаду силы уже продвинулись к центру города.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов действовать, чтобы предотвратить получение «Хизбаллой» современных видов оружия в Сирии.
Израиль не подтвердил и не опроверг информацию о том, что имел целью блокировать передачу иранского оружия движению «Хезболла», и именно для этого две недели назад нанес воздушные удары по территории Сирии.