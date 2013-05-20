СМИ: Боевики группировки «Хезболла» штурмуют города на стороне войск Асада

Правительственные силы и шиитские боевики «Хезболлы» пытаются захватить населенный преимущественно суннитами город Кусейр, расположенный неподалеку от ливанской границы, сообщает Радио Свобода.

Правительственные войска используют во время осады артиллерию и боевые самолеты.

По теме: Сирийская армия ударила по боевикам c четырех фронтов

Оппозиционный Сирийский центр защиты прав человека сообщает, что уже погибло по меньшей мере 52 человека. По сообщениям очевидцев, лояльные Асаду силы уже продвинулись к центру города.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов действовать, чтобы предотвратить получение «Хизбаллой» современных видов оружия в Сирии.

Израиль не подтвердил и не опроверг информацию о том, что имел целью блокировать передачу иранского оружия движению «Хезболла», и именно для этого две недели назад нанес воздушные удары по территории Сирии.