На сгоревшем в японском порту судне погибли шесть россиян (видео)
09:44, 16 мая 2013Мир
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Шесть россиян погибли на сгоревшем в японском порту Вакканай судне "Тайган", плававшем под флагом Камбоджи.
Пожар на судне вспыхнул ночью
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство РФ в Саппоро.
О пожаре на судне с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев в порту Вакканай на северном японском острове Хоккайдо стало известно сегодня ночью.
Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, которое перевозит крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник.
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