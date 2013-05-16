На сгоревшем в японском порту судне погибли шесть россиян (видео)

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство РФ в Саппоро.

О пожаре на судне с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев в порту Вакканай на северном японском острове Хоккайдо стало известно сегодня ночью.

Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, которое перевозит крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник.