СМИ: «Агент ЦРУ», пойманный ФСБ, больше похож на Остина Пауэрса, чем на Бонда

Американский дипломат Райан Фогл больше напоминает комедийного агента Остина Пауэрса, чем серьезного Джеймса Бонда, пишет The Daily Mail. Как отмечает газета, очень необычно, что ФСБ сразу сделала историю о задержании предполагаемого шпиона публичной. Тем не менее, много подробностей дела остается за завесой тайны, считает издание.

Поспешность, с которой была объявлена новость о Фогле, может означать, что либо российские власти были настолько шокированы задержанием дипломата, либо сторонники «жесткого курса» воспользовались возможностью помешать улучшению отношений России и США, говорится в статье.

The New York Times также вспоминает о «бондиане», назвав статью о Фогле «Из России с париком». Авторы заметки полагают, что ФСБ сделала неожиданный шаг, обнародовав видео ареста дипломата и соответствующие фотографии. При этом, считают журналисты, непосредственно акт шпионажа кажется дилетантским, учитывая парики и прочие предметы, найденные у Фогла.

The Los Angeles Times, в свою очередь, ссылается на анонимного сотрудника ФСБ, который заявил, что изначально служба не планировала делать инцидент публичным. «При других обстоятельствах мы бы попытались избежать огласки, чтобы не ставить в неловкое положение наших американских партнеров», - сказал он. «Но их человек вел себя слишком высокомерно и дерзко, как будто он оказался в шпионском фильме», - добавил анонимный источник.

Газета.ру