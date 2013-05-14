В Москве задержали агента ЦРУ под прикрытием (фото)

Фогла задержали в ночь с 13 на 14 мая агенты контрразведки ФСБ при попытке вербовки сотрудника российских спецслужб.

При себе у американца были обнаружены специальные технические средства, инструкции для вербуемого россиянина, средства для изменения внешности и крупная сумма денег. После проведения необходимых процедур в приемной ФСБ Фогла передали представителям посольства США.

В инструкции для вербуемого россиянина, которую обнаружили при задержании у Райана Кристофера Фогла, предлагалось вознаграждение в размере одного миллиона долларов в год за долгосрочное сотрудничество.

В записке, напечатанной на листе бумаги формата A4, говорится: «Мы готовы предоставить вам 100 тысяч долларов США и обсудить ваши опыт, экспертизу и сотрудничество, при этом оплата может быть гораздо больше, если Вы готовы ответить на конкретные вопросы». Далее в тексте указывается сумма в миллион долларов в обмен на долгосрочное сотрудничество с дополнительными бонусами за информацию, «которая нам поможет». В бумаге описан способ дальней связи с авторами письма — через почтовый ящик Gmail, зарегистрированный без указания личных данных.

Записка обращена к «дорогому другу» и подписана «Ваши друзья». Помимо этого из опубликованных Russia Today фотографий следует, что при задержании у Фогла нашли несколько париков, фонарик, нож, солнечные очки и несколько купюр евро.

В связи с инцидентом посла США в России Майкла Макфола вызвали в МИД РФ. Комментировать задержание Фогла, которого российские спецслужбы называют агентом ЦРУ, Макфол отказался, ответив на соответствующий вопрос в своем твиттере одним словом: «Нет».

По информации Lenta.ru, РИА Новости, Russia Today.