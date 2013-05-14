В России показали кадры ареста американского шпиона (видео)

Видео также включает в себя начало передачи Фогла американской стороне. Из речи, которую произносит на записи представитель российских спецслужб, следует, что Фогл пытался завербовать сотрудника ФСБ, занимавшегося борьбой с терроризмом на Северном Кавказе. По словам представителя российской стороны, первое предложение американца о встрече «подготовленный боец» отверг, но согласился на второй раз, сообщив о встрече руководству.

В сообщении Министерства иностранных дел говорится, что Россия объявила Райана Кристофера Фогла персоной нон грата. Ведомство требует его скорейшего отъезда на родину, сообщает Lenta.ru.

Также сообщается, что «шпионский арсенал» и крупная сумма денег, обнаруженные при задержании у Фогла, не только изобличают его как агента ЦРУ, работавшего под прикрытием должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве, а также вызывают серьезные вопросы к американской стороне.

«В то время как президенты наших стран подтвердили готовность к расширению двустороннего взаимодействия, в том числе по линии спецслужб в борьбе с международным терроризмом, подобные провокационные действия в духе "холодной войны" отнюдь не способствуют укреплению взаимного доверия», — сообщает МИД. Для объяснений по поводу инцидента и соответствующего демарша в министерство вызван посол США в России Майкл Макфол.

Как сообщал УНИАН, Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве сотрудника ЦРУ Райана Кристофера Фогла, работавшего под прикрытием должности третьего секретаря политического отдела посольства США в России. У американца были изъяты несколько париков, фонарик, нож, солнечные очки и другие специальные средства. Также при нем нашли письменные инструкции для вербуемого российского гражданина и крупную сумму денег.

В связи с задержанием Фогла посол США в России Майкл Макфол был срочно вызван в МИД РФ. Ожидается, что он явится во российское внешнеполитическое ведомство в среду, 15 мая.