Лукашенко рад, что богатые россияне едут в Беларусь за тишиной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом Лукашенко заявил сегодня, общаясь с молодежью.

«Недавно прошла информация, что нас заполонили россияне на майские праздники и нет ни одного свободного места в гостиницах. Я в душе радуюсь этому. Я давно мечтал о том, чтобы наша Беларусь стала желанным уголком, куда люди стремились бы приехать», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, приезжающие в Беларусь россияне говорят, что едут за тишиной. «И это не самые бедные люди, у них есть деньги. Где-то в СМИ прошла информация, что они скупают у нас все льняное, белорусскую косметику. Кто - ради того, чтобы попробовать, а другие понимают, что белорусская продукция - это качество. То, что к нам едут, чтобы послушать тишину и отдохнуть, - наша победа», - считает Президент Беларуси.

При этом он остановился на некоторых негативных моментах, в частности, из-за того, что россияне покупают много квартир, цены на рынке жилья держатся на достаточно высоком уровне.

«Но, с другой стороны, не бедные люди приезжают. То есть, на Беларусь есть большой, хороший спрос», - отметил Лукашенко.