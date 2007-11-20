США готовы выделить 100 тыс. долларов семьям погибших шахтеров

Правительство Соединенных Штатов Америки готово выделить 100 тыс. долларов для помощи родственникам шахтеров, погибших на шахте им. Засядько в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил журналистам заместитель Посла США в Украине Джеймс ПЕТТИТ.

"Я слышал предварительно, что сумма составит 50 тысяч долларов, а в последнее время я слышу, что, наверное, до 100 тысяч долларов. Но подтверждения еще не получил. Минимум - 50 тысяч", - сказал Д.ПЕТТИТ. Он добавил, что "эти фонды будут переданы через общественные организации".

Д.ПЕТТИТ также сообщил, что "это только начало". "Будем надеяться, что не только финансовая помощь, а и техническая помощь тоже будет представлена здесь с нашей стороны", - отметил заместитель посла.

Он еще раз выразил соболезнования народу Украины в связи с огромной трагедией, произошедшей на шахте, и подчеркнул, что очень важно, чтобы родственникам жертв аварии была оказана финансовая поддержка.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им.А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков.

По последним данным, на шахте им.А.Засядько погибло 90 горняков. Судьба еще 10 остается неизвестной. На лечении в больнице находятся 32 человека.

На месте трагедии работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Сегодня в Украине – День траура по погибшим горнякам донецкой шахты им.А.Засядько.