США готовы выделить 100 тыс. долларов семьям погибших шахтеров
Об этом сообщил заместитель посла
Правительство Соединенных Штатов Америки готово выделить 100 тыс. долларов для помощи родственникам шахтеров, погибших на шахте им. Засядько в Донецке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил журналистам заместитель Посла США в Украине Джеймс ПЕТТИТ.
"Я слышал предварительно, что сумма составит 50 тысяч долларов, а в последнее время я слышу, что, наверное, до 100 тысяч долларов. Но подтверждения еще не получил. Минимум - 50 тысяч", - сказал Д.ПЕТТИТ. Он добавил, что "эти фонды будут переданы через общественные организации".
Д.ПЕТТИТ также сообщил, что "это только начало". "Будем надеяться, что не только финансовая помощь, а и техническая помощь тоже будет представлена здесь с нашей стороны", - отметил заместитель посла.
Он еще раз выразил соболезнования народу Украины в связи с огромной трагедией, произошедшей на шахте, и подчеркнул, что очень важно, чтобы родственникам жертв аварии была оказана финансовая поддержка.
Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им.А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков.
По последним данным, на шахте им.А.Засядько погибло 90 горняков. Судьба еще 10 остается неизвестной. На лечении в больнице находятся 32 человека.
На месте трагедии работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
Сегодня в Украине – День траура по погибшим горнякам донецкой шахты им.А.Засядько.