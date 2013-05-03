Эштон: ЕС решительно настроен на борьбу за свободу прессы

Об этом говорится в декларации Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон по поводу Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

«Свободная, независимая и энергичная пресса является непременной составляющей любого демократического общества. ЕС решительно настроен на борьбу за свободу прессы во всем мире и осуждает распространение запугивания, насилия и цензуры, с которыми журналисты сталкиваются во многих странах», - подчеркнула Эштон.

При этом она от имени ЕС призвала правительства всех стран дать журналистам возможность работать в безопасной среде, не боясь цензуры или преследований.

«Свободу выражения взглядов следует защищать как в традиционных СМИ, так и в интернете. ЕС продолжит поддерживать свободу выражения взглядов в онлайн- и оффлайн-пространстве, в частности потому, что новые информационные технологии могут быть ключевым фактором для поддержки прав человека и демократии», - говорится в декларации.

К.Эштон заверила, что ЕС продолжит осуждать нарушение права на свободу выражения взглядов во всех без исключения СМИ, чтобы создать гарантии для того, что журналисты по всему миру могут выполнять свой профессиональный долг без препятствий.